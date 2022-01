Wohin man schaut: Rot

Wie Moospolster den Waldboden überziehen hier rote Büschel eine Fläche. Die Form erinnert auch an ein abgestepptes Sofa, die Polsterung einer Tür, hinter der verhandelt oder Theater gespielt wird, oder an eine Steppdecke, die in kalten Winternächten wärmt.

Über den Farbton des intensiven Rots ließe sich trefflich philosophieren. Ist es Scharlachrot, Zinnoberrot oder gar Weinrot? Doch Moment, Wein kann in der Farbe auch wieder zwischen Granatrot, Ziegelrot und Kirschrot variieren. Und ist nicht Bordeaux die einzig wahre Farbe ...