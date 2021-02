Das Netz hat tiefe Risse bekommen

Seit Wochen wird die digitale Welt in Stücke aufgespalten, und die meisten machen dabei mit.



Bits & Bites SN

Haben Sie auch in diesen Tagen die Erfahrung gemacht, dass Sie viele Kontakte in Ihrem Handy haben, bei denen Sie sich schon lange nicht mehr gemeldet haben? Von denen Sie nicht einmal mehr wussten, dass die Telefonnummer noch aktuell ist? Seit WhatsApp die Nutzer in Scharen davonlaufen und sich bei Telegram, Signal und noch exotischeren Messengerdiensten anmelden, plingt täglich mein Handy: X ist jetzt auf Telegram, Y auf Signal.

Kein Problem, denken Sie, wenn Sie wie ich mittlerweile ...