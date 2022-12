Künstliche Intelligenz ist mitten unter uns. In dieser Kolumne zum Beispiel. Ein Selbstversuch.

Bits & Bites

Probieren statt lamentieren. Künstliche Intelligenz soll uns zwar bald arbeitslos machen, doch warum nicht die Chance nutzen und eine KI diese Kolumne schreiben lassen? "Neuroflash" soll dabei gute Dienste leisten. Einmal registriert und schon geht es los. Das System soll einen Beitrag zu den Stichworten "künstliche Intelligenz, Entwicklung in Österreich, Beispiele aus Salzburg, Vorteile, Nachteile, Gefahren, Bewertung" verfassen. Ein Klick auf "Weiter" ergibt unter anderem folgende Titelvorschläge: 1. Eine kritische Bewertung der künstlichen Intelligenz. 2. Künstliche Intelligenz: Potenziale und Risiken. 3. Ist künstliche Intelligenz der Schlüssel zur Entwicklung in Salzburg? Der letzte Vorschlag klingt spannend.

Als nächstes die Gliederung des Textes: Das System zeigt ein paar Vorschläge, ich stelle aus den Vorschlägen selbst eine zusammen: 1. Welchen Chancen bietet Künstliche Intelligenz. 2. Welche Projekte gibt es bereits in Salzburg? 3. Ist Künstliche Intelligenz der Schlüssel zur Entwicklung in Salzburg? Das System braucht noch weiter Unterstützung und fragt nach Stichworten zu den einzelnen Gliederungspunkten. 1. Welchen Chancen bietet Künstliche Intelligenz: Ich weiß es nicht. KI, das musst du selbst recherchieren. 2. Welche Projekte gibt es bereits in Salzburg? Ich kenne keines, aber sicher gibt es in Salzburg findige Köpfe, die bereits welche erdacht haben. 3. Ist Künstliche Intelligenz der Schlüssel zur Entwicklung in Salzburg? Auch diese Bewertung überlasse ich am besten der KI, lauten meine Eingaben.

Jetzt Klick auf Start, es geht los. Das System meldet: "Die magische Feder tanzt", um gleich darauf zur Erkenntnis zu kommen: "Das Ergebnis entspricht nicht unseren Qualitätskriterien." Schade, aber ich lasse nicht locker und klicke noch einmal auf Weiterschreiben. Und dann passiert es, die KI spuckt Text aus:

Wie können wir Künstliche Intelligenz sinnvoll in unseren Alltag integrieren? Auch das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber es gibt bestimmt viele Möglichkeiten. Was haltet ihr von diesem Thema und habt ihr Fragen? Schreibt sie mir doch bitte :)" Sehr geschickt, aber es geht noch weiter, und ich lese mit Erstaunen: Welchen Chancen bietet Künstliche Intelligenz für den Individualverkehr in Salzburg? Diese Frage stelle ich mir seit dem Praktikum, wo ich mithilfe von künstlich erzeugten Verkehrsdaten neue Wege zur Reduzierung des Staus untersuchte. Die Methodik ist noch recht neu und wird daher oft als Blackbox betrachtet, aber ich bin fest davon überzeugt, dass KI die Zukunft des Mobilitätssektors ist - insbesondere für Salzburg.

Ist künstliche Intelligenz der Schlüssel zur Entwicklung in Salzburg? Das war das Thema für die KI. Einen wesentlichen Punkt hat sie mit der Frage nach der Zukunft des Mobilitätssektors jedenfalls getroffen. Übrigens: Online gibt es den ganzen Text der KI sn.at/

Und hier noch als digitaler Bonuns die Fortsetzung des Textes, den die KI geschrieben hat:

Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Je mehr Daten verfügbar sind, desto genauer lässt sich ein Problem analysieren und desto gezielter lassen sich Lösungswege finden. Bisher war es so, dass man immer auf gut Glück irgendwelche Maßnahmen ergriff und hoffte, damit etwas zu verbessern - ohne jedoch zu wissen, ob tatsächlich etwas besser geworden ist oder nicht. Mit Hilfe von Big Data Analytics und Machine Learning kann man nun datengesteuert arbeiten: Man definiert ein Problem genau (zum Beispiel "zu hohes Verkehrsaufkommen an den Ausfallstraßenn"), sammelt relevante Datensätze (Verkehrsdatenerhebung) , analysiert diese mit den richigen Tools (Big Data Analytics / Machine Learning Algorithmen) um anschließend fundierte Handlungsempfehlung ableitete ("Bau of X Straße"). Durch die Nutzung solcher methodisch-struktureller Ansätzten lassent sichergestelllt werden ,dass tatsächlich effektvoll gearbeitet wird - was am Ende des Tages natürlich alle verlangsamten Pendler interessiert!

Aus diesem Grund bin ich der Meinung ,dass KI die Schlüsseltechnologie für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft istdar - unabdingbar notwendig um Probleme effizient anpackendeundLösungsvorschlaege abzu leite . Insbesonders fuerSalzbrugwaereKIdeswegen irrelevant : OhneKIkaeme es fruehestens in10 JahrentatuempfaenglichenStausanAusfallstrasse

Wie gesagt, sehr spooky!