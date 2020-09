Homeoffice kommt so sicher wie Gelb nach Grün bei der Ampel

Manche sind schon wieder im Homeoffice, einige waren nie weg. Hier ein paar Tipps für Neu- und Wiedereinsteiger.

So schnell geht's: Da leuchtet an einem Tag die Ampel noch dunkelgrün, schon springt sie am nächsten Tag auf Gelb oder gar Orange und die Regierung empfiehlt Homeoffice. Damit Sie für die Tage zu Hause gerüstet sind, hier ein paar Dinge, an die Sie nebst Klopapier, Kaffee und Keksen jetzt denken sollten.

Videokonferenzen sind im Homeoffice ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Damit Sie Ihren Kindern nicht wieder das Gaming-Headset abluchsen müssen, besorgen Sie sich endlich ein eigenes. Am besten eines, ...