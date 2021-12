Kalender auf Papier und auf dem Bildschirm

Oder: Wehe dem, der von der digitalen zurück in die analoge Welt will.

Dezember ist die Zeit der Kalender. Und damit sind nicht nur jene gemeint, die Kindern das Warten auf das Weihnachtsfest versüßen. Mit papierenen Planungshilfen wird man auch an Supermarktkassen, von Firmen und spendenerbittenden Hilfsorganisationen beglückt. Als Fotokalender, Wandkalender oder Tischkalender. Der Mercedes unter den Kalendern und Zeitplanern wird seit genau 100 Jahren von der britischen Firma Norman & Hill vertrieben. Zunächst unter dem Namen File of Facts und später als Filofax. In den 80ern war er das Kultobjekt der Yuppies ...