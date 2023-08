Lassen Sie sich kein X für ein X vormachen

Kein Buchstabe hat es Marketingstrategen, Techgurus und Namenerfindern so angetan wie das X.

Citroën hatte seine AX-, BX-, CX-Phase. Kleidung wird mit einem X noch größer oder kleiner. Ein großes Möbelhaus malte vor Jahren schon drei X vor den ursprünglichen Namen. Es gibt den ominösen Mr. X. Raider heißt seit 1991 Twix und Twitter heißt jetzt nur noch X. Elon Musk, Neo-Eigentümer von Twitter - Pardon, X -, schießt unter allen X-Fanaten wohl den Vogel ab. Nicht nur, dass er sein erstes Unternehmen X.com nannte und er sich seine Weltraumträume unter dem Namen Space X verwirklicht. Er nannte sein erstes Kind "X Æ A-XII" - gesprochen "X-Ash-A-Twelve". Hier zeigt sich, wie wandelbar das X ist, denn es steht auch für die Zahl 10. Diesen Umstand macht sich derzeit Apple zunutze und nennt sein Betriebssystem einfach nur MacOS X.

So ein X schaut schick aus, ist aber noch viel mehr. Mit drei X kann man unterschreiben, wenn man es nicht (mehr) kann, oder pornografische Inhalte verbergen. Und man kann jemandem auch noch ein X für ein U vormachen - was wiederum mit den lateinischen Zahlen und Buchstaben zusammenhängt, denn das U meint eigentlich ein V und damit die Zahl 5. Wenn man die Striche des V verlängert und so aus dem V ein X macht, dann betrügt man, weil man den Betrag verdoppelt.

Übrigens: Twitter heißt jetzt eigentlich nicht X, sondern und der Gedanke dahinter ist weitreichender, als er vordergründig scheint: Global betrachtet sind lateinische Buchstaben, mit denen zum Beispiel dieser Text geschrieben wurde, sehr speziell. Chinesische oder arabische Schriftzeichen funktionieren völlig anders. Mit diesem Problem hatten Mathematiker zu kämpfen, denn sie benutzen nicht nur arabische Ziffern, sondern auch lateinische Buchstaben. 1999 wurden ein paar Buchstaben mit Doppelstrich wie das N für natürliche Zahlen oder das P für Primzahlen, aber auch das

als Sonderzeichen in den weltweit gültigen Unicode-Zeichensatz aufgenommen. für Twitter ist somit weltweit schreibbar. Musk hat nicht nur den Vogel abgeschossen, sondern auch noch einen kleinen Geniestreich vollbracht.