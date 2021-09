Mit dem Handy spielend eine Sprache lernen

Urlaub in Frankreich. "Le vin est bon", so viel lässt sich sagen, wenn man ein paar Tage mit der App Duolingo am Smartphone Französisch gelernt hat. Das geht erstaunlich gut, denn man muss nicht nur Lückentexte ausfüllen und Vokabeln zuordnen, sondern hört auch die richtige Aussprache und muss sie selbst beweisen - per Spracherkennung. Täglich lockt mich die App mit Pushnachrichten zum Weitermachen, fordert mich auf, an einer Challenge teilzunehmen, zu versuchen, ein neues Abzeichen zu erwerben oder besonders viele ...