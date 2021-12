Wo Höflichkeit direkt auf den Holzweg führt

In der digitalen Welt gilt manche Regel des guten Benehmens nicht mehr. Und die besten Hausmittel kennen meist die Enkerl.

Die Oma einer Freundin eines Kollegen - so beginnt keine seriöse Geschichte, aber das, wovon sie handelt, ist ebenso wenig seriös. Also, diese Oma sagte neulich zu der Freundin des Kollegen, dass sie jetzt kaum noch Zeit habe. Warum das so sei, erkundigt sich die Enkelin. Weil sie so viele Mails beantworten müsse. Und die würden jede Woche mehr werden, sagt die Oma. Wer ihr denn da schreibe, fragt die Enkelin. Einmal wolle man ihr Potenzmittel verkaufen, einmal verspreche man ...