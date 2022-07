Furioses Heimspiel in Spielberg als große Party für die Fans

Die Rennstrecke in Spielberg hat mich seit meiner Kindheit geprägt. Ein so beängstigender Unfall wie in Silverstone kann hier nicht passieren.

Endlich ist es so weit: Die Formel 1 ist wieder zu Gast in Österreich! Das Heimrennen ist natürlich für alle Motorsportfans in Österreich eines der absoluten Highlights, so auch für mich. Ich habe seit meiner Kindheit schon Tausende Stunden an der Strecke verbracht und alle Phasen des Rings hautnah miterlebt. Als ich noch ein Kind war, ist mein Papa mit mir im Wohnmobil nach Spielberg gefahren, auch die Walter Lechner Racing School war einmal am alten Österreichring. Noch vor dem ...