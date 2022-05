Vom Casino Monte Carlo bis zur Fuchsröhre in der grünen Hölle

Monaco, Indianapolis, Nordschleife: Drei Klassiker an einem Wochenende lassen die Herzen der Motorsportfans rund um den Globus höherschlagen.

Wenn ich auf meinen Saisonkalender schaue, ist der Mai jedes Jahr ein ganz besonderer Monat. Vor allem dem Monatsende fiebere ich entgegen, weil ein Highlight das nächste jagt. An diesem Wochenende stehen gleich drei Motorsportklassiker auf dem Programm. Formel-1-Fans denken zuerst an das glamouröseste Rennen des Jahres in Monaco. Der 3,3 Kilometer lange Stadtkurs genießt wegen Passagen wie Casino, Tunnel, Swimming Pool oder Rascasse Kultstatus. Es ist eine Fahrerstrecke, auf der man viel Vertrauen in sein Auto braucht. Auf den ...