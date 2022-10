Belgien lädt höflich zur Covid-Impfung ein

Was in einem Schreiben steht, das in Brüssel eines morgens im Briefkasten lag.

Belgien ist ein Land mit vielen Gesichtern. Die Begegnungen mit einer kafkaesken Bürokratie sind Legion. Vor allem Deutsche pflegen darob in resignative Verzweiflung zu versinken. Österreicher, von Staats wegen etwas schlampiger, tun sich da schon leichter. Was ungeachtet allfälliger Verwicklungen in Verwaltungsmühlen in Belgien den Alltag ungemein erleichtert, ist die grundsätzliche Freundlichkeit seiner Bewohner. Sie sind, wie ein kürzlich aus Österreich zugezogener Kollege beschrieb, hilfsbereit ohne Hintergedanken. Im Prinzip gut aufgelegt, könnte man sagen. Wie der Busfahrer, der ...