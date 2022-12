Belgiens Streikkultur: Wenn die Polizei den Verkehr lahmlegt

Die kreativen Formen des Arbeitskampfs sind gewöhnungsbedürftig. Aber sie ersparen mitunter Strafzettel und verkürzen EU-Gipfel.

Nirgendwo in Europa und Amerika wird so viel gestreikt wie in Belgien. Pro 1000 Beschäftigte gehen rund 97 Arbeitstage im Jahr verloren. In Österreich sind es laut Statistikportal Statista nur zwei. Die vielen Streiks sind für die meisten Ausländer, die wegen der EU-Institutionen nach Brüssel ziehen, zunächst gewöhnungsbedürftig. Nach vier Jahren wähnt man sich jedoch vertraut mit den hiesigen Bräuchen im Arbeitskonflikt. Doch dann verblüfft einen die Kreativität, die die belgischen Gewerkschaften zur Durchsetzung ihrer Interessen an den Tag legen, ...