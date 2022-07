Brüssel hat zu: Wo Ferien noch wirklich Ferien sind

Der Bäcker, der Fleischer, das Käsegeschäft - alle haben geschlossen. In Brüssel beginnt die ruhige Zeit des Jahres.

Carla ist auf Ferien. Wie lange, hat sie nicht angegeben. Ihr Käsegeschäft am Place Plasky im Brüsseler Stadtteil Schaerbeek, wo Ihre Korrespondenten wohnen, ist geschlossen. Das ist schmerzhaft, denn Carla führt den besten Käse zwischen Oostende und Aachen. In schöner Handschrift hat sie einen Zettel an die Eingangstür gehängt: "Wegen Ferien geschlossen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und einen schönen Urlaub. Auf bald."

Bald ist nicht vor September. Carla ist Sizilianerin und pflegt den Sommer zu Hause ...