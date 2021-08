Brüssel, wir haben ein Problem!

Belgien hat eine vorbildliche Impfkampagne hingelegt. Aber ausgerechnet die Hauptstadt schmälert den Erfolg. In manchen Stadtteilen liegt die Impfquote unter 40 Prozent.

Brüssel. Eigentlich dürfte Belgien zufrieden sein. Das Königreich liegt bei der Impfquote im europäischen Spitzenfeld. 68 Prozent der Bevölkerung sind bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Zum Vergleich: In Österreich verfügen nur 57 Prozent über einen vollen Impfschutz.

Und Belgien läge noch viel besser, wären nicht ausgerechnet in der Hauptstadt die Impfmuffel zu Hause. Was den Behörden Sorgen bereitet. In manchen Stadtteilen stagniert die Impfquote bei Werten unter 40 Prozent. Das führt dazu, dass die noch vorhandenen Corona-Beschränkungen ...