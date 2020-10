Das Leben mit Ausgangssperre und Gastro-Lockdown

Die Party ist vorüber: In Brüssel mussten alle Lokale zusperren. Ab Mitternacht darf niemand mehr auf die Straße.

Nein, das war kein schöner Montagmorgen in Brüssel. Und diesmal lag es nicht am Wetter, denn der Himmel strahlte in länger nicht mehr gesehenem Blau. Es sind die Neuigkeiten, die die Stimmung drücken. Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke hatte am Wochenende mit drastischen Aussagen zur Coronasituation für Aufsehen gesorgt: "Wir sind wirklich ganz nahe an einem Tsunami", sagte er dem Sender RTL. "Wir haben nicht mehr unter Kontrolle, was geschieht", fuhr er fort. Die Gesundheitslage in Brüssel und dem französischsprachigen Landesteil Wallonien ...