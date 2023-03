EU-Spitzen flogen im Privatjet zur Klimakonferenz

Der Green Deal ist eine Sache, der Verzicht auf das Charterflugzeug eine ganz andere.

Europa will Vorreiter im weltweiten Kampf gegen die Erderwärmung sein. Das hindert die politischen Spitzen der Union freilich nicht daran, immer wieder ganz besonders klimaschädlich unterwegs zu sein - per Privatjet nämlich. Im Moment muss sich vor allem Ratspräsident Charles Michel vorwerfen lassen, ein Klimaheuchler zu sein. Seit Amtsantritt 2019 hat er 72 seiner 112 offiziellen Reisen per Privatjet absolviert. Das enthüllte dieser Tage das Newsportal Politico. Besonders bemerkenswert ist, dass Michel sogar zu den UN-Klimagipfeln nach Glasgow 2021 und ...