Wie Margarete nach Mechelen kam

Auf dem Hauptplatz der kleinen belgischen Stadt Mechelen steht eine Statue mit einer immer noch verehrten Regentin. Es ist Margarete von Österreich.

Eine Habsurgerin wird mit einer großen Statue in einer mittelalterlichen Stadt in der Nähe Brüssels geehrt. Margarete war in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts viel geliebte Statthalterin einer enorm wohlhabenden Region, die sich in etwa dort erstreckte, wo heute Belgien und die Niederlande liegen. Sie erzog an ihrem Hof in Mechelen einen Knaben, der zu einem Kaiser werden sollte, in dessen Reich die Sonne nicht unterging: Karl V.