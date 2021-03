99 Jahre, 99 Siege: Marsch und Red Bull Salzburg zeigen Emotionen

Salzburg-Trainer Jesse Marsch denkt an seinen Großvater, der seinen 99. Geburtstag feierte, und André Ramalho steht bei 99 Siegen in der Bundesliga. Da werden viele Gefühle frei.

Er hat den Zweiten Weltkrieg als Kampfpilot der US-amerikanischen Streitkräfte überlebt und im vergangenen Oktober die Erkrankung an dem Coronavirus überstanden. Der Großvater von Salzburg-Trainer Jesse Marsch feierte am Freitag seinen 99. Geburtstag. "Er ist ein ganz toller Typ und ein starker Junge. Ich wünsche ihm weiter alles Gute und hoffe, dass ich ihn bald wiedersehen kann", erklärte Jesse Marsch am Freitag vor dem Heimspiel gegen St. Pölten mit emotionalen Worten. "Er ist auch Vater von 13 Kindern und freut ...