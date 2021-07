Ausgerechnet Atletico wird zur Feuertaufe für Red-Bull-Neuzugang Piatkowski

Erst Atletico, dann Barca: Red Bull Salzburg bestreitet diesen und nächsten Mittwoch ein hochkarätiges Testspiel-Doppel, was auch für den neuen Cheftrainer Matthias Jaissle ein "echtes Highlight" darstellt, hießen seine Gegner in der vergangenen Saison beim FC Liefering doch noch Lafnitz, Horn oder FAC. "Für uns ist dieses Spiel nicht nur sportlich ein wichtiger Test. Erstmals seit langer Zeit dürfen wir wieder in einem vollen Stadion spielen - gegen eine der besten Mannschaften Europas. Ich hoffe, dass wir alle zusammen einen ...