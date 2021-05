Bei Red Bull Salzburg wurden Wunden aufgerissen: Für Jesse Marsch war es ganz schwierig, zuzuschauen

Als Villarreal, das Salzburg im Frühjahr 2021 früh international eliminiert hatte, am Donnerstag in das Finale der Europa League eingezogen war, kam bei Red Bull Salzburg auch Wehmut auf. Denn es wurde deutlich, was die Bullen hätten erreichen können.

SN/GEPA pictures/ Jasmin Walter Salzburg-Trainer Jesse Marsch sagt Auf Wiedersehen. Der US-Amerikaner will sich mit dem Double verabschieden.