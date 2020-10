Berisha ist heiß: UEFA nahm ihm ein Tor weg

Erst gegen Tirol, dann gegen Bayern: Zwei höchst unterschiedliche Nachbarschaftsduelle stehen Red Bull Salzburg am Samstag (17) in der Bundesliga und am Dienstag (21) in der Champions League bevor. "Wir wollen unbedingt mit einem Erfolgserlebnis ins Spiel gegen die Bayern gehen", sagt Sportdirektor Christoph Freund.

Die Prognosen gegen den Doch-Nicht-Absteiger WSG Tirol verheißen Gutes, gab es doch in der Vorsaison zwei Mal einen 5:1-Erfolg für den Meister. Fraglich ist noch der Einsatz von Max Wöber (leichte Blessur des ...