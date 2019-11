Charity Day: Spielen und spenden für den guten Zweck

Meister Red Bull Salzburg stellt sich beim Heimspiel gegen St. Pölten in den Dienst der guten Sache.

Es ist zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden, dass Fußballmeister Red Bull Salzburg ein Mal im Jahr zum Charity Day ins Stadion lädt. Zum bereits zehnten Mal findet dieser besondere Tag zugunsten der Wings-for-Life-Stiftung im Rahmen des Bundesliga-Heimspiels gegen den SKN St. Pölten statt. Und auch heuer wieder sind Vertreter diverser karitativer und gemeinnütziger Organisationen eingeladen, darunter Mitarbeiter von der Kinderkrebshilfe, den Kinderfreunden Salzburg, den ClownDoctors, dem SOS-Kinderdorf und Pro Juventute.

Erst wird gespielt, dann wird gespendet - und zwar stellen die Bullen einen Euro pro Zuschauer zur Verfügung. Außerdem gibt es für die Fans die Möglichkeit, ihren Mehrwegbecher beim Eingang abzugeben und so das Pfand zu spenden. Auch dieses geht zu 100 Prozent an die Stiftung um Geschäftsführerin Anita Gerhardter (im Bild mit Wings-for-Life-Botschafter Andreas Ulmer), die sich seit der Gründung im Jahr 2004 mit der Rückenmarksforschung beschäftigt und sich zum Ziel gesetzt hat, querschnittsgelähmten Menschen ihren Alltag zu erleichtern. Oder sie vielleicht sogar irgendwann heilen zu können. Weiters steht ein Trikot von Bullen-Kapitän Ulmer aus dem Champions-League-Match gegen SSC Napoli zur Versteigerung. "Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ein gesunder Körper ist für uns alle wichtig, dafür setze ich mich auch beim Wings for Life World Run ein", sagte Ulmer.