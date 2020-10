Coronatests: Alle Spieler sind negativ

Negativ ist das neue Positiv: Bei Fußballmeister Red Bull Salzburg wurde am Donnerstag einmal mehr der gesamte Kader auf das Coronavirus getestet, steht am Samstag im ÖFB-Cup gegen den SKN St. Pölten doch das nächste Pflichtspiel auf dem Programm. Alle Tests waren negativ, damit sind wieder alle Spieler zum Mannschaftstraining und in weiterer Folge auch für das Cupduell zugelassen. "Es ist eine Ausnahmesituation", sagte Bullen-Verteidiger Albert Vallci. "Als wir vergangene Woche von den drei positiven Fällen in der Mannschaft erfahren ...