Coronavirus spielt aufseiten von Red Bull Salzburg

Wolfsburgs Starstürmer Wout Weghorst fällt für die Champions-League-Partie in Salzburg aus. Nicht zum ersten Mal profitierten die Bullen von einem geschwächten Gegner.

So lange klebte Red Bull Salzburg das Pech an den Schussstiefeln, sobald die Champions-League-Hymne eingespielt wurde. Die Geschichte von den elf erfolglosen Anläufen, die Fußball-Königsklasse zu erreichen, hat inzwischen ja beinahe Kultstatus. Nun scheint sich das Pech all dieser Jahre in eine wahre Glückssträhne gewandelt zu haben.

Abermals profitieren die Salzburger am Mittwoch (18.45 Uhr) im Champions-League-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg von einem Coronafall in der gegnerischen Mannschaft. Betroffen ist niemand Geringerer als Wout Weghorst, der 1,97 Meter ...