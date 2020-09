Ein US-Boy wird der Nachfolger von Szoboszlai

Die Zahl der durchgeführten Covid-19-Tests übertrifft bei Red Bull Salzburg derzeit beinahe jene der Trainingseinheiten. Nach der Rückkehr vom Play-off-Spiel zur Champions League aus Israel waren alle Getesteten negativ. Was insofern bemerkenswert ist, als bei Gegner Maccabi Tel Aviv am Donnerstag ein weiterer positiver Fall bekannt wurde: Linksverteidiger Ofir Davidzada, der am Dienstag 90 Minuten gegen Salzburg durchgespielt hatte, ist der bereits zehnte Spieler im Kader des israelischen Meisters, der mit dem Virus infiziert ist. Die nächste Testreihe bei den ...