Es braucht das Kämpferherz von Kristensen

Red Bull Salzburg könnte am kommenden Sonntag im Gipfeltreffen der Fußball-Bundesliga einen Riesenschritt in Richtung Meistertitel machen. Gewinnen die Bullen gegen Rapid, beträgt der Vorsprung an der Tabellenspitze sieben Punkte - ein Polster, den sich Serienmeister Salzburg im Normalfall nicht nehmen lässt.

Wer die beim 8:1 gegen den WAC in Hochform agierenden Rapidler bezwingen will, der braucht allerdings mehr als eine spielerische Glanzleistung. Es ist auch Kampfgeist gefragt. Eine Tugend, die Rasmus Kristensen in die Wiege gelegt bekam. ...