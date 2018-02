Europa League: Dabbur und Schlager wünschen sich nun Arsenal

Jede Menge klingende Namen warten bei der Achtelfinal-Auslosung auf Salzburg. Möglich ist sogar ein Stallduell gegen RB Leipzig.

Arsenal, das ist der erklärte Lieblingsclub von gleich mehreren Salzburger Spielern. Nach dem Aufstieg ins Achtelfinale könnte nun der Traum von Munas Dabbur und Xaver Schlager wahr werden, gegen das Team von Langzeit-Manager Arséne Wenger antreten zu können. "London wäre eine Reise wert", sagte Schlager nach dem Sieg. Die "Gunners" mussten am Donnerstag gegen Östersunds trotz eines 3:0 auswärts noch zittern. Die Schweden führten nach 23 Minuten im Emirates Stadium mit 2:0, ehe Sead Kolasinac nach der Pause mit dem Anschlusstreffer für Ruhe sorgte.

Möglich wäre im Achtelfinale am 8. und 15. März aber auch ein Red-Bull-Stallduell. Der deutsche Schwesterclub kam am Donnerstag nach dem 3:1-Sieg vom Hinspiel bei SSC Napoli noch einmal ins Schwitzen. Als Lorenzo Insigne in der 86. Minute den Salzburger Konrad Laimer schlecht aussehen ließ und zum 2:0 für die Italiener traf, wurde es plötzlich noch einmal eng für den deutschen Vizemeister. Aber die Bullen retteten den Sieg mit Hilfe von Marcel Sabitzer und Stefan Ilsanker über die Zeit.

Auch sonst wartet bei der Auslosung fürs Achtelfinale in Nyon (Freitag, 13 Uhr) ein illustres Feld möglicher Gegner auf die Salzburger. Atlético Madrid, Lyon, Sporting Lissabon, AC Milan oder Dortmund sind darunter, und auch ein alter Bekannter aus der Gruppenphase: Olympique Marseille kam gegen Sporting Braga mit 3:0 und 0:1 recht sicher weiter.