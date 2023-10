FC Red Bull Salzburg: Gegen den LASK ist Mentalität gefragt

Plus

Der FC Red Bull Salzburg will mit seinem wieder genesenen Cheftrainer und Roko Šimić in Topform gegen den LASK in die Erfolgsspur zurückkehren.

BILD: SN/AP Legte auch im kroatischen U21-Team einen starken Auftritt hin: Bullen-Stürmer Roko Šimić.