"Heute einzuschlafen, wird schwierig werden"

Trotz der großen Freude über den perfekten Start in die Champions League blieben die Salzburger Spieler und ihr Trainer am Boden.

Trainer Jesse Marsch musste sich bei seiner Premiere in der Champions League wie in einem schönen Traum wähnen. Dennoch blieb er in seiner ersten Reaktion nüchtern: "Wir sind sehr stolz auf die Leistung und den Sieg, werden aber auf dem Boden bleiben. Morgen ist wieder Training."

Verteidiger Max Wöber wusste den 6:2-Triumph ebenfalls richtig einzuordnen: "Freude und Erleichterung sind irrsinnig groß. Es war nicht damit zu rechnen, dass der Sieg in dieser Höhe ausfällt. Aber wir sind eine unglaublich gute Truppe und trainieren jeden Tag sehr hart." So groß die Freude auch war, mahnte Wöber auch gleich: "Jetzt haben wir noch fünf harte Spiele vor uns."

Kapitän Andreas Ulmer blieb wie gewohnt auch im Triumph ruhig: "Es war ein richtig geiler Abend. Ich glaube, es wird schwer sein, heute einzuschlafen. Unsere Tore waren richtig gut herausgespielt. Platz eins nach dem ersten Spiel ist okay, aber warten wir ab, wie es am Ende ausschaut."

Sportdirektor Christoph Freund jubelte: "Es ist kein Irrtum, dass ein Spieler wie Erling Haaland in Salzburg spielt. Wir sind einer der besten Ausbildungsvereine in Europa. Das war heute natürlich ein Höhepunkt. Damit konnte keiner rechnen, dass wir so perfekt in die Champions League starten. Es war eine überragende Leistung. Jetzt wollen wir so viel wie möglich mitnehmen."