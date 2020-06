Ist Salzburg noch zu stoppen? "Das war der größte Schritt zum Meistertitel"

Dominik Szoboszlai, der wieder herausragende Spieler der Bullen, sah im Duell mit dem LASK "mehr als ein Spiel". Trainer Jesse Marsch hält den Ball trotz großen Vorsprungs flach: "Wir müssen weiterarbeiten. Egal wie nah wir schon dran sein mögen."

Wie schnelllebig Fußball ist, das musste der LASK endgültig am Sonntagabend erfahren. Denn während das Spitzenspiel in Salzburg für die Oberösterreicher nach dem Punkteabzug und dem Fehlstart in die wichtigste Saisonphase gar kein vorentscheidendes Duell um den Meistertitel mehr war, ...