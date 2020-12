Jesse Marsch weint um Mentor Gerard Houllier

Der Trainer von Red Bull Salzburg bezeichnet den verstorbenen Franzosen als "wundervollen Freund".

Einen Medientermin am Montag hat Red-Bull-Trainer Jesse Marsch dazu genutzt, um "einen großen Unterstützer und wundervollen Freund" öffentliche Ehrerbietung zu erweisen. Der französische Startrainer Gerard Houllier verstarb am Sonntag nach einer Herzoperation im Alter von 73 Jahren in Paris - und stürzte damit auch Marsch in tiefe Trauer. "Das ist ein sehr trauriger Tag für mich", sagte Marsch sichtlich emotional und versuchte die Tränen zu unterdrücken, als er - in seiner Muttersprache englisch - davon erzählte, welchen immensen Einfluss Houllier ...