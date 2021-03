Jungbulle Karim Adeyemi ist ein "Wunderkind"

Fußballmeister Red Bull Salzburg trimmt sich in der Länderspielpause für die Finalphase der Bundesliga. Zum Auftakt der Meisterrunde wartet am

Ostersonntag ein Heimspiel gegen Sturm Graz, die nötige Wettkampfhärte dafür holten sich die Bullen am Donnerstag in einem Testspiel gegen Vorwärts Steyr, den Tabellen-15. der 2. Liga (7:0).

Einer, der die letzten zehn Meisterschaftsrunden kaum erwarten kann, ist Karim Adeyemi. Dem 19-jährigen Stürmer wurde dieser Tage eine besondere Ehre zuteil. Goal.com, das größte Online-Fußballportal der Welt, das in 62 Ländern und 22 Sprachen angeboten wird, wählte Adeyemi in der Rubrik "Die 50 größten Wunderkinder im Weltfußball" auf Platz 27. Gewinner ist Barças Jungstar Ansu Fati. Als jüngster LaLiga-Torschütze in der Geschichte des FC Barcelona, als jüngster Torschütze in der Champions League überhaupt und als jüngster Torschütze in der spanischen Nationalmannschaft steht der 18-Jährige aus dem westafrikanischen Guinea-Bissau zu Recht auf Platz eins. Es kommt nicht von ungefähr, dass Fatis Ablösesumme von Barcelona zuletzt auf sage und schreibe 400 Millionen Euro festgelegt wurde. Zurück zur Fußball-Normalität in Salzburg: Freitag steht noch ein Training auf dem Programm, ehe es für drei Tage in einen Kurzurlaub auf "Balkonien" geht.