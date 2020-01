Den Härtetest gegen Zenit St. Petersburg gibt es für Red Bull Salzburg im Trainingslager in Überlänge.

Fußballmeister Red Bull Salzburg ist in die zweite Halbzeit des zehntägigen Trainingslagers in Katar gestartet. Die Verantwortlichen zeigen sich mit den Bedingungen in der noblen Aspire Academy hochzufrieden und loben auch die medizinische Versorgung, die im Fall der Trainings-"Opfer" Dominik ...