Urlaubsgrüße aus dem Internet: Nur von einem goldenen Steak gab es keine Bilder

Die Fußballprofis von Meister Red Bull Salzburg posteten fleißig Bilder aus dem Urlaub. Aber muss die Welt wirklich alles wissen?

Bullenstall

Vor genau einem Jahr erntete der damalige Bayern-Profi Franck Ribéry einen Shitstorm, nachdem er sich im Winterurlaub in Dubai ein mit Blattgold überzogenes Steak um 1200 Euro gegönnt und ein entsprechendes Handyvideo mit seinem dekadenten Verhalten auch noch ins Internet gestellt hatte. Der Franzose kassierte daraufhin eine Geldstrafe, weil er laut seinem Club damit die Grenze des guten Geschmacks überschritten hatte. Heuer postete der nunmehrige Fiorentina-Spieler in der Winterpause bloß ein paar Fußballvideos via Social Media. Ribéry scheint gelernt zu haben, dass die Welt nicht alles wissen muss.

Red Bull Salzburg hingegen betrachtet soziale Netzwerke als bedeutende Medienkanäle, die täglich gefüttert werden. Auf Facebook sind aktuell 417.000 Menschen Follower des Vereins. Sie durften sich in der Winterpause über die Urlaubsfotos mehrerer Bullen-Kicker erfreuen. Hotspot war offenbar auch heuer Dubai, wo etwa Torhüter Cican Stankovic und Abwehrspieler Patrick Farkas mit ihren Begleitungen urlaubten. Vom Sand geht es direkt in den Schnee. Am Samstag findet in Obertauern der traditionelle Family Day des Meisters statt.