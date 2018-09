Marco Rose kehrt zum Arbeiten in seine Heimat zurück

Für den Trainer von Red Bull Salzburg ist das morgige Gastspiel bei RB Leipzig in doppelter Hinsicht besonders.

Die Dienstreise, die Marco Rose heute gemeinsam mit seiner Mannschaft antreten wird, ist nicht wie jede andere. Der Bullen-Trainer kennt den Weg von Salzburg nach Leipzig beinahe in- und auswendig, ist er in den vergangenen Jahren doch regelmäßig zwischen seinem Arbeitgeber und seiner Familie in seiner Heimatstadt Leipzig gependelt. Aber diesmal ist Rose nicht voller Vorfreude auf ein paar private Stunden mit seiner Lebensgefährtin Nikola Pietzsch, einer ehemaligen deutschen Handball-Nationalspielerin, und seiner zehnjährigen Tochter. Sein Fokus gehört allein dem Fußball.