Marsch grübelt über das Wagnis mit Wöber

Das Erkennen der Bullenkicker erleichtern abseits des Platzes neuerdings personalisierte FFP2-Masken mit der Rückennummer. Vermisst wurde beim Abflug am Mittwoch neben der 7 und der 19 (die dopinggesperrten Sekou Koita und Mohamed Camara) auch die 77: Noah Okafor erlitt er beim Aufwärmen zum Rapid-Match am Sonntag einen Muskefaserriss in den Adduktoren und fällt für drei Wochen aus.

Mit an Bord war hingegen die Nummer 39: Ob Maximilian Wöber nach vierwöchiger Verletzungspause sein Comeback in Villarreal gibt, ließ Trainer ...