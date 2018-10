Minamino ist der Gewinner der Woche

Der Japaner erzielte seine ersten Länderspieltore für Japan. Entwarnung gab es indessen bei ÖFB-Teamkicker Xaver Schlager.

Nach und nach kehren bis heute Nachmittag alle Nationalteamspieler von Red Bull Salzburg zurück zum Meister. Mit im Gepäck haben sie bittere Niederlagen - wie Andreas Ulmer, Xaver Schlager oder Cican Stankovic mit dem ÖFB-Team gegen Dänemark (0:2). Aber auch große Siege - wie Takumi Minamino mit Japan. Der Bullen-Stürmer traf beim 4:3-Testspielsieg gegen Uruguay im Doppelpack. Weil er zuvor auch beim 3:0 gegen Panama ein Tor erzielte, ist Minamino einer der großen Gewinner der Länderspielwoche. Für den 23-jährigen Japaner waren es die ersten Nationalteam-Tore seiner Karriere überhaupt.

Ohne Treffer blieb dagegen Munas Dabbur im israelischen Teamtrikot. Immerhin stand der Führende der Bundesliga-Torschützenliste bei beiden Siegen in der Nations League gegen Schottland (2:1) und Albanien (2:0) über die volle Spieldistanz auf dem Feld. Torerfolge verzeichneten in der Länderspielwoche außerdem die Salzburg-Youngsters Hannes Wolf, der beim 3:2-Sieg von Österreichs U21 gegen Russland nach einem sehenswerten Solo traf, sowie Dominik Szoboszlai, der mit Ungarns U19 in der EM-Qualifikation gegen Slowenien einen Freistoß aus 25 Metern im Kreuzeck versenkte.

Entwarnung gab es indessen bei Xaver Schlager. Der Mittelfeldspieler von Red Bull Salzburg musste am Dienstag gegen Dänemark nach nur 36 Minuten wegen Muskelproblemen in der Wade vom Feld. Er zog sich aber keinerlei Verletzung zu.