Nach Junuzovic fällt auch Yabo lange aus

Mit Reinhold "Ray" Yabo verletzte sich ein weiterer Mittelfeldspieler von Red Bull Salzburg.

Das Überangebot auf den Mittelfeld-Positionen hat sich bei Red Bull Salzburg vor dem Europa-League-Gastspiel am Donnerstag in Norwegen etwas relativiert. Denn nach Zlatko Junuzovic, der wegen eines neuerlichen Muskelfaserrisses mindestens drei Wochen pausieren muss, fällt nun auch Ray Yabo länger aus. Der Deutsche wird aufgrund einer beim 1:0-Cupsieg in Lustenau erlittenen Knöchelverletzung (Syndesmoseband) rund vier Wochen fehlen. Und auch Darko Todorović (Knöchel) und Kilian Ludewig (Gehirnerschütterung) stehen gegen Rosenborg aufgrund von Verletzungen nicht zur Verfügung. Torhüter Cican Stankovic hingegen hat nach seinem Nasenbeinbruch das Training wieder aufgenommen.

Das Verletzungspech ändert freilich nichts am Plan der Bullen, sich vorzeitig für die K.o.-Phase in der Europa League zu qualifizieren. Den bislang noch makellosen Salzburgern würde in Norwegen bereits ein Unentschieden genügen, sollte der Tabellendritte Celtic Glasgow das Heimspiel gegen den Zweiten RB Leipzig verlieren. Erfolgscoach Marco Rose will sich mit diesen Rechenspielen gar nicht lange aufhalten, er meinte: "Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, die es bestmöglich zu nutzen gilt. Das Spiel in Trondheim wird aber mit Sicherheit ein ganz anderes als jenes zu Hause. Rosenborg hat in der Meisterschaft einen Riesenschritt in Richtung Titelverteidigung gemacht, sie werden also mit einem anderen Selbstbewusstsein in ihr Heimspiel gehen."