Salzburgs Gegner Rosenborg vor Titelgewinn

Auch ohne den verurteilten Stürmerstar Nicklas Bendtner ist Rosenborg Trondheim in der norwegischen Meisterschaft auf Erfolgskurs.

Ebenso wie Red Bull Salzburg hat auch Rosenborg Trondheim vor dem Duell in der Europa League am Donnerstag (21 Uhr) in Norwegen eine gelungene Generalprobe hingelegt. Während die Bullen gegen Mattersburg dank Hannes Wolf einen 2:1-Last-Minute-Sieg feierten und damit den nächsten Bundesliga-Rekord knackten (35 Punkte nach 13 Runden schaffte bisher nur Wacker Innsbruck 2001), holte Rosenborg im Ligaspiel der 28. Runde gegen Odds BK ein 3:1. Zwei Mal Paal Andre Helland und Mike Jensen trafen für Trondheim, das damit unmittelbar vor dem neuerlichen Titelgewinn in der norwegischen Ganzjahresmeisterschaft steht. In der Tabelle liegt Rosenborg zwei Runden vor Schluss fünf Punkte vor dem letzten verbliebenen Titelrivalen Brann Bergen - und kann somit am kommenden Sonntag mit einem Auswärtssieg gegen Start Kristiansand die insgesamt 26. Meisterschaft fixieren. Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass die in der Europa League noch punktlosen Norweger in voller Mannesstärke ins Heimspiel gegen Red Bull Salzburg gehen werden. Der Gewinn des Meistertitels hat für Rosenborg Priorität.

Fraglich ist auch der Einsatz von Stürmerstar Nicklas Bendtner. Der ehemalige Arsenal-Angreifer ist nach einem tätlichen Angriff auf einen Taxifahrer zu einer 50-tätigen Haftstrafe verurteilt worden. Ob der 30-Jährige

tatsächlich ins Gefängnis muss, steht noch nicht fest, da er gegen das Urteil Berufung eingelegt hat. Bis zur Anhörung bleibt der "Lord" genannte Skandal-Kicker auf freiem Fuß. Beim 3:1 am Sonntag stand Bendtner jedenfalls nicht im Kader von Rosenborg.