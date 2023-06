Nachfolger von Šeško: Millionenstürmer Ratkov für Red Bull Salzburg

Benjamin Šeško hat Red Bull Salzburg nach 79 Pflichtspielen und 29 Toren in Richtung RB Leipzig verlassen. Einen Teil der 24 Millionen Euro Ablöse investierte Österreichs Fußballmeister am Sonntag in einen neuen Stürmer: den 19-jährigen Serben Petar Ratkov, der gut und gerne der Zwillingsbruder des Slowenen Šeško sein könnte. Der 1,93 Meter große Ratkov kommt vom serbischen Vizemeister Bačka Topola und hat trotz seines jungen Alters schon 75 Erstligaspiele in den Beinen. Die Bullen ließen sich die Dienste Ratkovs serbischen Medienberichten zufolge 4,5 Millionen Euro kosten. Er hat in Salzburg einen Vertrag bis zum Jahr 2028 unterzeichnet, jedoch nicht ohne sich zuvor mit seinem Landsmann Strahinja Pavlović über Red Bull Salzburg auszutauschen. "Er hat nur in den höchsten Tönen von den Möglichkeiten hier gesprochen", sagte Ratkov. Sportdirektor Christoph Freund sprach von einer "zukunftsträchtigen Verstärkung", die nicht nur so groß ist wie Šeško, sondern auch ein ähnlich wuchtvoller Stürmer ist. In der abgelaufenen Saison hat Ratkov in 36 Einsätzen 13 Tore erzielt.