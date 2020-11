Negative Bullen sind "back in business"

Mit Sturm Graz gastiert ein Lieblingsgegner in der Red-Bull-Arena.

Nach dem Wirbel um die dubiosen 24-Stunden-Coronainfektionen mehrerer Red-Bull-Profis und einer zweiwöchigen Länderspielpause kehrt Fußballmeister Salzburg zurück in den Liga-Alltag. Am Samstag (17 Uhr) ist mit Sturm Graz ein erklärter Lieblingsgegner zu Gast in der Bullen-Arena. Gegen die Steirer ist das Team von Trainer Jesse Marsch seit elf Spielen unbesiegt (9 Siege, 2 Remis). Eine derartige Serie gab es zuvor nur von Mai 1991 bis Oktober 1995, damals hieß der Club noch Austria Salzburg. Allein in den letzten zwei Partien, ...