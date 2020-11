Zurück auf dem Rasen: Der nächste Test ist ein rein sportlicher

Drei Coronatests haben die Fußballer von Red Bull Salzburg innerhalb von sechs Tagen absolviert. Dabei sind sie in ein gewisses Tohuwabohu geraten, waren doch sechs Nationalspieler zumindest einen Tag lang positiv. Die SN berichteten ausführlich. Nach der Coronaentwarnung wurde die Quarantäne - gerade noch rechtzeitig für die Länderspielbesetzungen - aufgehoben, und die Bullen-Profis haben sich in alle Himmelsrichtungen verstreut.

Der nächste Test ist zum Glück rein sportlicher Natur: EURO-Play-off, Nations League und U21-EM-Qualifikation. Mit Innenverteidiger Maximilian Wöber und Stürmer Junior Adamu stehen zwei Salzburger in der U21-Auswahl von Werner Gregoritsch, die sich mit zwei Siegen in den letzten beiden Quali-Spielen in der Türkei (Freitag, 18 Uhr) und in Ried gegen Andorra (17. November) das Ticket für die EM-Endrunde 2021 sichern will. Über eine Nachnominierung in Dänemarks A-Teamkader durfte sich Rasmus Kristensen freuen. Für den 23-jährigen Rechtsverteidiger ist dies eine Premiere. Inzwischen weilen auch die ÖFB-Stützen Andreas Ulmer und Cican Stankovic im österreichischen Teamcamp in Wien, um sich auf die Nations-League-Duelle mit Nordirland (Sonntag) und Norwegen (18. November) vorzubereiten. Bereits am Donnerstagabend war Dominik Szoboszlai im Einsatz. Der Jungstar von Red Bull Salzburg spielte mit Ungarn im Play-off-Finale gegen Island um einen der letzten vier Startplätze bei der EURO 2021 (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe).

Ein für Freitag geplantes Testspiel der Bullen für die Daheimgebliebenen wurde unterdessen abgesagt. Gegner Amstetten trägt am Samstag sein Zweitrunden-Cupspiel gegen Allerheiligen nach.