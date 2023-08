Red Bull Salzburg im Kaufrausch: Rund 30 Millionen Euro für Neuzugänge

BILD: SN/RBS VIA GETTY

Der Däne Mads Bidstrup kostete sechs Millionen Euro und ist damit der Königstransfer von Red Bull Salzburg in diesem Sommer.

Österreichs Fußball-Serienmeister ist auf dem Transfermarkt in diesem Sommer besonders aktiv und hat seine Einkaufstour am Dienstag fortgesetzt: Der 17-jährige Elione Fernandes-Neto ist fortan Spieler des FC Red Bull Salzburg. Der deutsche Mittelfeldstratege kommt um die kolportierte Ablösesumme von drei Millionen Euro vom deutschen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, wurde mit einem langfristigen Vertrag bis 2026 ausgestattet und wird vorerst als Kooperationsspieler beim FC Liefering zum Einsatz kommen. Denselben Weg wie Fernandes-Neto haben Stürmer Nicolò Turco (kam um vier Millionen Euro von Juventus Turin) sowie die beiden Innenverteidiger Douglas Mendes (um zwei Millionen von Bragantino/BRA) und John Mellberg (Ablöse unbekannt, von Bromma/SWE) eingeschlagen, die allesamt in diesem Transferfenster nach Salzburg gewechselt sind. Dass die Millionen locker sitzen, zeigen außerdem die Verpflichtungen der Neo-Bullen Mads Bidstrup (6 Millionen Euro, Brentford), Aleksa Terzić (5,5 Mill., Fiorentina), Petar Ratkov (5 Mill., Bačka Topola/SRB) und Leandro Morgalla (1,8 Mill., 1860 München). Immerhin war Torhüter Alexander Schlager nach Ablauf seines Vertrags beim LASK ablösefrei.