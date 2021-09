Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup vor Pflichtsieg

Zwischen dem FC Sevilla, Rapid und dem OSC Lille kommende Woche liegt der SC Copacabana Kalsdorf. Red Bull Salzburg bestreitet am Mittwoch (19 Uhr) in der zweiten ÖFB-Cuprunde ein Heimspiel gegen den Regionalligisten aus der Steiermark. Dass der Titelverteidiger dabei vor einem Pflichtsieg steht, das steht freilich außer Frage. Selbst der in seiner Wortwahl vorsichtige Cheftrainer Matthias Jaissle meinte am Dienstag: "Ich bin überzeugt, dass wir eine Runde weiterkommen." Dafür wird Jaissle eine im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Rapid stark veränderte Startelf ins Rennen schicken. "Ich freue mich auf einige neue Gesichter", kündigte der Bullen-Coach eine größere Rotation an, versprach gleichzeitig aber, dass man den Red-Bull-Fußball in gewohnter Art und Weise auf den Platz bringen werde.

Dafür soll etwa auch Noah Okafor sorgen. Der Schweizer Stürmer ist seit seinem Wechsel nach Salzburg einiges schuldig geblieben, konnte mit seinem sehenswerten Assist am Sonntag gegen Rapid aber Selbstvertrauen tanken. "Ich hatte es nicht einfach, eine sogenannte Pechsträhne. Immer wieder musste ich wegen Problemen im Adduktorenbereich pausieren", meinte Okafor, der sich gegen Kalsdorf endlich einmal ins Rampenlicht spielen könnte. Ebenso wie die Verteidiger Jérôme Onguéné oder Bryan Okoh als Ersatzmänner für den verletzten Oumar Solet.