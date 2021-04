Red Bull Salzburg plant Meisterparty mit 3000 Fans

Die Ankündigung der Fußball-Bundesliga, dass am letzten Spieltag der Saison wieder Zuschauer in den Stadien zugelassen sind, hat beim überlegenen Tabellenführer Red Bull Salzburg große (Vor-)Freude ausgelöst. Denn nach dem Heimspiel am 22. Mai gegen die WSG Tirol wollen die Bullen plangemäß den goldenen Meisterteller in Empfang nehmen - und 3000 Fans auf den Rängen sollen die Meisterparty perfekt machen. "Die Rahmenbedingungen wurden seitens der Bundesregierung mit maximal 3000 Zuschauern bzw. maximal 50 Prozent des Fassungsvermögens angekündigt. Weiters sollen eine ...