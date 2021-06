Red Bull Salzburg verliert nächstes Talent an Sturm Graz

Fußballmeister Red Bull Salzburg befindet sich nach wie vor in der Sommerpause - und in einem gröberen Kaderumbau. Das ist mittlerweile nichts Neues mehr. Dass die Bullen aber das österreichische Abwehrtalent David Affengruber, der seit 2013 alle Red-Bull-Nachwuchsstufen durchlaufen hat, zuletzt den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft hat und dort direkt überzeugen konnte, zu Sturm Graz ziehen lassen, das kam dann doch überraschend. Affengruber unterschrieb bei Sturm einen Dreijahresvertrag. "David ist ein absoluter Wunschspieler. Er erfüllt das Anforderungsprofil, das wir ...