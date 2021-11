Red-Bull-Stürmer Noah Okafor schoss die Schweiz zur WM

Europameister Italien muss stattdessen ins Play-off - und ist dort ein möglicher Gegner von Österreichs Nationalteam.

Solche Geschichten schreibt nur der Fußball: Bei Red Bull Salzburg ein Jahr lang weitgehend unterhalb der Wahrnehmungsgrenze, zuletzt jedoch mit einem Aufsehen erregenden Aufwärtstrend, schoss Noah Okafor die Schweizer Nationalmannschaft am Montag beim 4:0 gegen Bulgarien zur WM-Endrunde 2022 in Katar. Der Bullen-Stürmer, mit 11,2 Millionen Euro der teuerste Neuzugang in der Salzburger Clubgeschichte, durfte bei seinem "Nati"-Comeback (nach zweijähriger Absenz) über seinen ersten Treffer im A-Team jubeln und wurde darüber hinaus von allen Seiten für seine starke Leistung gewürdigt. ...