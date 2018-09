Wenn Österreichs Serienmeister im Europacup als "FC Salzburg" spielt, wird das Logo des Hauptsponsors tunlichst vermieden. Taschen, Trainingsbekleidung und selbst die Jacken der Funktionäre sind neutral gehalten. Der Red-Bull-Entzug war am Mittwoch aber schon bei der Landung am Flughafen Leipzig-Halle vorbei: Der bereits vorausgefahrene Mannschaftsbus stand direkt am Rollfeld bereit, Andreas Ulmer und Co. wurden mit Polizeigeleitschutz eskortiert.