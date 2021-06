Schock um Sekou Koita bei Testspielsieg

Der Stürmer von Red Bull Salzburg dürfte sich gegen Olympiakos Piräus eine schwere Knieverletzung zugezogen haben.

Zweites Testspiel, zweiter Sieg: Red Bull Salzburg zeigte sich am Dienstagabend beim 3:0 (2:0) gegen Olympiakos Piräus schon gut in Schuss und lieferte trotz zahlreicher Wechsel zur Pause eine tadellose Leistung ab, wie auch der neue Cheftrainer Matthias Jaissle konstatierte: "Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Es war ein richtig guter Test nach einer intensiven Woche. Wir sind mitten in der Vorbereitung, da war klar, dass die absolute Frische nicht da ist, aber das Level war dennoch sehr hoch." Die Treffer erzielten Zlatko Junuzovic aus einem von der Mauer abgefälschten Freistoß, Neuzugang Nicolas Capaldo mit einem sehenswerten Weitschuss sowie Karim Adeyemi nach einem schnellen Antritt. Freude oder gar Jubel über den Prestigeerfolg im Duell des österreichischen und griechischen Fußballmeisters kam dennoch keiner auf, verletzte sich Sekou Koita doch schwer. Der Bullen-Stürmer verdrehte sich schlimm das Knie, musste von Clubarzt Helmut Klampfer vom Feld getragen werden und wurde sofort ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gefahren. Bis Mittwoch soll die Diagnose stehen, doch Coach Jaissle ahnt bereits Schlimmes: "Es sieht leider nicht gut aus."

News von Ligakonkurrent TSV Hartberg: Trainer Markus Schopp verlässt die Steirer in Richtung Barnsley. Der 47-Jährige unterschrieb am Dienstag beim englischen Zweitligisten einen Dreijahresvertrag. Nachfolgekandidat in Hartberg ist Lafnitz-Coach Philipp Semlic.

Testspiel (in Kirchdorf in Tirol): Red Bull Salzburg - Olympiakos Piräus 3:0 (2:0). Tore: Junuzovic (33.), Capaldo (35.), Adeyemi (67.).

Aufstellung Salzburg: Köhn; Ludewig (46. Kristensen); Solet (46. Onguene), Wöber (46. Okoh), Guindo (46. Böckle); Capaldo (46. Seiwald), Junuzovic (46. Diambou), Koita (32. Sucic), Kjaergaard (46. Bernede); Okafor (46. Adeyemi), Sesko (46. Adamu).

Was man sonst noch wissen sollte:

Trainer Matthias Jaissle hat auch im zweiten Testspiel - bis auf den Torhüter - zwei unterschiedliche Mannschaften je Halbzeit ins Match geschickt.

Mittlerweile sind fast alle Spieler ins Trainingslager eingerückt. Nur Mohamed Camara (leicht kränklich), Enock Mewpu und Patson Daka (Vertragsgespräche) sowie Kamil Piatkowski und Andreas Ulmer (beide Urlaub nach der EM) fehlen.

Albert Vallci (Achillessehne), Bernardo (leichte Knieblessur) und Nico Mantl (muskuläre Probleme) wurden aus gesundheitlichen Gründen nicht eingesetzt.

Für Brenden Aaronson und Mergim Berisha, die erst kurz im Training sind, kam ein Matcheinsatz noch zu früh.

Auch FC Liefering-Youngster Benjamin Böckle war - wie schon gegen Dunajska Streda - wieder mit dabei.