Salzburg erwartet einen Gegner, "der verzweifelt ist". Wie es Trainer Jesse Marsch ausdrückte. Für Zlatko Junuzovic ist die Austria dennoch gefährlich.

Schon in der vergangenen Saison gewann Red Bull Salzburg alle vier Saisonspiele gegen die Wiener Austria. Was soll da heute schiefgehen? Salzburg liegt nämlich noch ungeschlagen an der Tabellenspitze, die Wiener Austria rutscht immer tiefer in die Krise. Aber Salzburgs ...